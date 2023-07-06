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Полезные статьи
В этой статье мы разберем один из эффективных инструментов проработки юзабилити текстов — буллиты. Списки привлекают внимание среди остального контента, а при правильном оформлении помогают лучше продавать товары или услуги. Вы узнаете, как вставлять их в статьи, маркетинговые материалы или landing page, чтобы улучшить их восприятие со стороны пользователей.
Юзабилити-аудит сайта
Аудит сайта — глубокий анализ всех поведенческих факторов сайта: от внешнего вида и дизайна интерфейса, до качества контента и его расположения. Чтобы страница помогала пользователям находить информацию и делать заказы, проводится тестирование.
Юзабилити — удобство использования веб-ресурса: как быстро человек понимает, где и зачем он находится. Этот поведенческий фактор влияет на удержание и общую посещаемость, так как комфортным и оптимизированным сайтам проще попасть в ТОП поисковой выдачи. Кроме того, улучшение usability напрямую влияет на рост конверсии воронки продаж вашей компании.
Услуги юзабилити тестов интерфейса от нашего сервиса AskUsers предполагают полную проверку функционала, которая проводится только настоящими пользователями, составляющими фокус-группу. Прежде чем заказать анализ юзабилити страницы, вы сами определяете целевую аудиторию и вручную отбираете каждого кандидата, в том числе и специалистов, которые пишут об этом в своих анкетах. Цена услуги зависит от количества пользователей, которые предложат рекомендации по увеличению конверсии и улучшению юзабилити сайта. Чем больше людей примут участие в анализе usability, тем больше точек роста для увеличения продаж вы сможете получить в итоге.
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