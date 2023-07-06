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Для кого предназначен AskUsers

Создавайте продукты, которые понимают ваши клиенты. Используйте ценные
отзывы и профессиональные рекомендации на протяжении всего процесса разработки

Маркетолог
  • Увеличьте конверсию и LTV
  • Оптимизируйте воронку продаж
  • Сократите расходы на рекламный бюджет
Менеджер продукта
  • Получайте обратную связь от клиентов на каждом этапе создания продукта
  • Подтверждайте идеи и гипотезы
  • Оптимизируйте бюджет и скорость запуска новых продуктов
UX/UI-специалист
  • Тестируйте прототипы и макеты интернет-сайтов
  • Узнайте, какие эмоции и ассоциации вызывает
    веб-дизайн
  • Подтвердите свои идеи мнениями реальных пользователей
Руководитель
  • Поставьте клиента в центр своего бизнеса
  • Применяйте эффективные бизнес-решения
  • Получайте новые идеи для развития и поделитесь ими с командой

Возможности AskUsers

  • Задать любой вопрос клиентам
  • Получить видеозапись тестирования и анкеты с ответами пользователей
  • Извлечь обработанные данные от независимых экспертов или сделать выводы самостоятельно
  • Построить сценарий теста или воспользоваться готовым профессиональным решением
  • Подобрать аудиторию пользователей из более чем 9 000 человек
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Более 1000 компаний провели
исследования с AskUsers

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Огого
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Аудит сайта — глубокий анализ всех поведенческих факторов сайта: от внешнего вида и дизайна интерфейса, до качества контента и его расположения. Чтобы страница помогала пользователям находить информацию и делать заказы, проводится тестирование.

Юзабилити — удобство использования веб-ресурса: как быстро человек понимает, где и зачем он находится. Этот поведенческий фактор влияет на удержание и общую посещаемость, так как комфортным и оптимизированным сайтам проще попасть в ТОП поисковой выдачи. Кроме того, улучшение usability напрямую влияет на рост конверсии воронки продаж вашей компании.

Услуги юзабилити тестов интерфейса от нашего сервиса AskUsers предполагают полную проверку функционала, которая проводится только настоящими пользователями, составляющими фокус-группу. Прежде чем заказать анализ юзабилити страницы, вы сами определяете целевую аудиторию и вручную отбираете каждого кандидата, в том числе и специалистов, которые пишут об этом в своих анкетах. Цена услуги зависит от количества пользователей, которые предложат рекомендации по увеличению конверсии и улучшению юзабилити сайта. Чем больше людей примут участие в анализе usability, тем больше точек роста для увеличения продаж вы сможете получить в итоге.

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